Alma e Coração: primeiros episódios contam trajetória de Danilo e Rony e relembram fase de grupo da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Conmebol lançou oficialmente, nesta quinta-feira (16), os dois primeiros episódios da série documental A Glória Eterna, Alma e Coração em evento na conta do Facebook da entidade. Em homenagem ao título do Palmeiras última edição da Libertadores, a obra audiovisual conta os bastidores e relembra grandes momentos da conquista.

Nos capítulos 1 e 2, a série dá enfoque na trajetória de alguns dos personagens mais importantes da campanha como Danilo e Rony, presentes na jogada do gol que garantiu a taça ao Verdão.

O volante é destaque no episódio inicial, que conta sua história de vida a começar pela infância em Salvador. Nascido na capital baiana, Danilo tem amor pelo futebol desde pequeno, quando jogava na escolinha de futebol local Deguinhos da Bola.Após um período difícil, o jogador pensou em desistir do esporte, mas foi “proibido” por seu pai e seu professor do time juvenil. Ambos acreditavam muito no potencial do garoto e acertaram, já que anos depois ele viria a se tornar campeão da América como titular.

– O pessoal costuma falar que o gol da final da Libertadores saiu lá no Maracanã, mas saiu daqui. Saiu da Fazenda Coutos III. O menino da favela saiu para brilhar. A favela venceu e vai vencer cada dias mais! – afirmou Adenílson de Jesus Freitas, treinador do Denguinhos da Bola.

Rony, por sua vez, apareceu como protagonista do segundo capítulo da série. Hoje campeão do torneio mais importante no continente americano, quando criança sofreu com a fome no interior do Pará.– Passar um dia de fome, querer comer e não poder… Tudo que eu passei eu procuro por dentro de campo. Eu procurava ajudar e dar algo melhor a minha família. Hoje tenho tudo, porque procuro dar sempre meu melhor. Se não vai na técnica, vai na raça. Não tem bola perdida – disse o atacante.

Mesmo em meio a tantas dificuldades, o camisa 7 conseguiu superá-las para virar herói de um dos títulos mais importantes do Maior Campeão Nacional. Após um começo difícil no time, Rony viveu a melhor fase de sua carreira na temporada passada e marcou a história alviverde.

Em outro trecho, o jogador também afirma que carrega a bandeira de seu estado no peito desde que saiu de lá. Fato que deve orgulhar Abel Ferreira. Afinal, para o treinador, nada é mais importante do que lembrar de suas origens, especialmente quando se atinge o sucesso, mostra o documentário.– Não consigo separar o futebol da sociedade. No futebol, temos que ser humildes como na vida. Nunca se esqueçam de onde vieram, do caminho que os fez chegar até aqui. Se você tem o privilégio de atingir isso, o mínimo que pode fazer é dar o máximo de si – pondera o treinador.

Além das falas de outros importantes participantes da jornada campeã do Palmeiras na Libertadores, os primeiros episódios da série recuperam o início da competição. Desde a vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Argentina, até a goleada diante do time argentino por 5 a 0 no Allianz Parque.