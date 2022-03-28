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Allianz Parque terá capacidade reduzida para final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

Liberação da WTorre não deve impedir que estrutura base de palco de show já esteja montada no domingo, no Choque-Rei que definirá Estadual...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:36
O LANCE! apurou que mesmo com o acordo entre Palmeiras e WTorre, a decisão do Campeonato Paulista às 16h (de Brasília) do próximo domingo (3) com o São Paulo deverá acontecer com público reduzido no Allianz Parque.Segundo fontes ligadas à gestão de futebol do clube alviverde, a tendência é que pela necessidade de se antecipar alguns trabalhos de montagens do palco para o show da banda estadunidense Maroon 5, no dia 5, alguns setores da arena alviverde estejam interditadas.
A expectativa é que não haja comercialização de entradas para o setor do gol norte, justamente onde ficam as torcidas organizadas palmeirenses e são montadas as estruturas de palco para os concertos musicais no Allianz Parque.
A tendência é que o Palmeiras abrigue as organizadas no gol sul, já ciente de que o número de ingressos disponíveis para a final seja reduzido em relação aos últimos jogos, quando a capacidade total da arena estava disponível.
Não será algo inédito no Verdão. Durante o Campeonato Brasileiro de 2016, o clube foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta da briga entre torcedores no jogo contra o Flamengo e a área do gol norte foi fechada por cinco rodadas. Neste ano, o clube jogou a final da Copa São Paulo de juniores ante o Santos com capacidade reduzida por conta da pandemia.
O L! apurou que para ter a liberação do Allianz Parque, a presidente Leila Pereira aceitou alguns pontos com a WTorre, como abrir mão de parte dos valores a ser recebidos pelo show para financiar funcionários e equipamentos extras para que a estrutura da apresentação da banda americana seja montada com um dia a menos que o previsto.
Oficialmente, por meio de sua assessoria, o Palmeiras diz que não há definição oficial sobre o assunto.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Federaçãoratificoucasadoverdãocomopalcodadecisão,às16hdedomingo(Foto:Reprodução/Palmeiras

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