Allianz Parque terá capacidade reduzida para final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

O LANCE! apurou que mesmo com o acordo entre Palmeiras e WTorre, a decisão do Campeonato Paulista às 16h (de Brasília) do próximo domingo (3) com o São Paulo deverá acontecer com público reduzido no Allianz Parque.Segundo fontes ligadas à gestão de futebol do clube alviverde, a tendência é que pela necessidade de se antecipar alguns trabalhos de montagens do palco para o show da banda estadunidense Maroon 5, no dia 5, alguns setores da arena alviverde estejam interditadas.

A expectativa é que não haja comercialização de entradas para o setor do gol norte, justamente onde ficam as torcidas organizadas palmeirenses e são montadas as estruturas de palco para os concertos musicais no Allianz Parque.

A tendência é que o Palmeiras abrigue as organizadas no gol sul, já ciente de que o número de ingressos disponíveis para a final seja reduzido em relação aos últimos jogos, quando a capacidade total da arena estava disponível.

Não será algo inédito no Verdão. Durante o Campeonato Brasileiro de 2016, o clube foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta da briga entre torcedores no jogo contra o Flamengo e a área do gol norte foi fechada por cinco rodadas. Neste ano, o clube jogou a final da Copa São Paulo de juniores ante o Santos com capacidade reduzida por conta da pandemia.

O L! apurou que para ter a liberação do Allianz Parque, a presidente Leila Pereira aceitou alguns pontos com a WTorre, como abrir mão de parte dos valores a ser recebidos pelo show para financiar funcionários e equipamentos extras para que a estrutura da apresentação da banda americana seja montada com um dia a menos que o previsto.

Oficialmente, por meio de sua assessoria, o Palmeiras diz que não há definição oficial sobre o assunto.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!