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Allianz Parque homenageará Palmeiras e campeões da Libertadores

Será exibida uma parede estilizada com referências às conquistas
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LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 09:20

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 09:20

Crédito: Divulgação
O Allianz Parque prestará nesse final de semana uma homenagem ao Palmeiras e aos jogadores que conquistaram a Libertadores. Uma parede inteira da Arena será decorada com uma arte contendo a taça, mensagens que fizeram parte da trajetória e os nomes de todos os jogadores de 1999 e 2020.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação >> Palmeiras busca atacante argentino no mercado, Sancho desperta interesse de ingleses… Veja do Dia do Mercado
O projeto tem a assinatura do artista mineiro Pedro Formiga. A parede, de 8m x 3m, será coberta pela obra de Formiga no estilo lambe-lambe, uma forte tendência do estilo urbano.
“Uma conquista como a Libertadores precisa ser eternizada. Sabemos o quanto é difícil ganhar essa competição e nada mais justo que prestar essa homenagem ao Palmeiras e aos seus jogadores”, afirma Álvaro Parisi – CEO da Arena Experience(empresa que opera o TOUR do estádio).A parede, que esta localizada, na entrada do TOUR, será um novo ponto de fotos para os visitantes, que já conta a Taça da Libertadores e os vestiários da Arena.
“Queremos proporcionar aos torcedores do Palmeiras uma experiência ainda mais completa. Algo que sintam orgulho e se identifiquem. Afinal, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras”, completou Felipe Borsoi – Gerenre de Marketing do Allianz Parque
O TOUR funciona todos os dias das 10h às 17h.

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