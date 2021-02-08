Allianz Parque homenageará Palmeiras e campeões da Libertadores

Crédito: Divulgação

O Allianz Parque prestará nesse final de semana uma homenagem ao Palmeiras e aos jogadores que conquistaram a Libertadores. Uma parede inteira da Arena será decorada com uma arte contendo a taça, mensagens que fizeram parte da trajetória e os nomes de todos os jogadores de 1999 e 2020.

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O projeto tem a assinatura do artista mineiro Pedro Formiga. A parede, de 8m x 3m, será coberta pela obra de Formiga no estilo lambe-lambe, uma forte tendência do estilo urbano.

“Uma conquista como a Libertadores precisa ser eternizada. Sabemos o quanto é difícil ganhar essa competição e nada mais justo que prestar essa homenagem ao Palmeiras e aos seus jogadores”, afirma Álvaro Parisi – CEO da Arena Experience(empresa que opera o TOUR do estádio).A parede, que esta localizada, na entrada do TOUR, será um novo ponto de fotos para os visitantes, que já conta a Taça da Libertadores e os vestiários da Arena.

“Queremos proporcionar aos torcedores do Palmeiras uma experiência ainda mais completa. Algo que sintam orgulho e se identifiquem. Afinal, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras”, completou Felipe Borsoi – Gerenre de Marketing do Allianz Parque