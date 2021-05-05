Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Allianz Parque anuncia volta de tour oficial pelo estádio

Após período de suspensão pela Covid-19, o Allianz Parque Experience Tour está de volta
...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Allianz Parque anunciou, oficialmente, a volta do Allianz Parque Experience Tour, um tour guiado completo pelo novo estádio do Verdão. A atração havia sido suspensa em virtude das diretrizes sanitárias do governo de São Paulo, mas agora está de volta para todos os palmeirenses e demais amantes do futebol.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores
O torcedor poderá fazer o passeio por todos os pontos da arena mais moderna da América Latina como vestuários, camarotes, arquibancada e sala de imprensa. Além disso, pode ter a oportunidade de levar para casa uma recordação histórica de uma foto pessoal com a taça da Libertadores.Seguindo as determinações recomendadas pelas autoridades de saúde, o tour conta com um protocolo rígido que deve ser respeitado por todos. Confira a lista de prevenção à Covid-19 do Allianz Parque Experience Tour:
– Aferição de temperatura no acesso, serão liberadas apenas pessoas com temperatura inferior à 37,5º;– Distanciamento de 1,5m entre as pessoas;– Acesso ao lounge do tour será permitido somente 30 minutos antes do evento;– Obrigatório o uso de máscaras durante todo o tempo de permanência na arena;– A capacidade do evento estará reduzida a 40% do público.
O preço dos vouchers é de R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia. Torcedores membros do Sócio Avanti também têm descontos especiais no ingresso. Vale lembrar que a foto com o troféu da Liberta não está inclusa no preço do tour, sendo opcional por uma taxa adicional de R$ 30,00. Você pode reservar seu tour clicando aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados