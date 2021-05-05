Allianz Parque anuncia volta de tour oficial pelo estádio

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Allianz Parque anunciou, oficialmente, a volta do Allianz Parque Experience Tour, um tour guiado completo pelo novo estádio do Verdão. A atração havia sido suspensa em virtude das diretrizes sanitárias do governo de São Paulo, mas agora está de volta para todos os palmeirenses e demais amantes do futebol.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores

O torcedor poderá fazer o passeio por todos os pontos da arena mais moderna da América Latina como vestuários, camarotes, arquibancada e sala de imprensa. Além disso, pode ter a oportunidade de levar para casa uma recordação histórica de uma foto pessoal com a taça da Libertadores.Seguindo as determinações recomendadas pelas autoridades de saúde, o tour conta com um protocolo rígido que deve ser respeitado por todos. Confira a lista de prevenção à Covid-19 do Allianz Parque Experience Tour:

– Aferição de temperatura no acesso, serão liberadas apenas pessoas com temperatura inferior à 37,5º;– Distanciamento de 1,5m entre as pessoas;– Acesso ao lounge do tour será permitido somente 30 minutos antes do evento;– Obrigatório o uso de máscaras durante todo o tempo de permanência na arena;– A capacidade do evento estará reduzida a 40% do público.