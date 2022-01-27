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futebol

Allianz Parque anuncia mais um patrocinador para a arena do Palmeiras

Empresa de apostas se junta a sete marcas que já estampam seus nomes no estádio...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 15:11
O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, gerido pela WTorre Entretenimento - novo braço de atuação da WTorre - inicia o ano de 2022 com novidades. Nesta quinta-feira, a arena anunciou seu mais novo patrocinador: Galera.bet. A empresa, por meio do site https://sport.galera.bet/, permite que o usuário faça apostas em diversas ligas de futebol, e-sports e outras modalidades esportivasTABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
- Temos a missão de desenvolver uma cultura de educação e jogo responsável para o mercado brasileiro. Acreditamos que só o conhecimento traz a certeza de um ambiente confiável e sustentável; será um prazer associar a nossa marca a uma das principais arenas de entretenimento do mundo - destacou Asher Yonaci, Diretor Geral da Galera.bet.
Com contrato válido por três anos, em todas as partidas de futebol dentro do Allianz Parque o público irá contar com o “Momento Galera.bet”, que consiste em ativações com os torcedores no pré, pós e intervalo dos jogos.
- Para nós é muito importante abrirmos o ano de 2022 da mesma maneira que fizemos ao longo do de 2021: anunciando novos patrocinadores que, direta ou indiretamente, aprimorem a maneira como nosso público se relaciona, consome e se diverte na Arena. Com a parceria com a Galera.bet reforçamos um dos pilares do Allianz Parque para o mercado: somos uma plataforma multimarcas com diversas opções de aproveitamento de exposição de marca, ações de hospitalidade e interação com nosso público de jogos, shows, tour, restaurantes e eventos - comentou Marcelo Frazão, Diretor de Marketing da WTorre Entretenimento.
A empresa se junta às outras grandes marcas que já estão presente na Arena: Allianz Seguros (Naming Rights da Arena); Grupo HEINEKEN (cerveja oficial), Banco Pine (Sector Naming Rights); Seara (Food Rights); Pede Pronto (aplicativo oficial de Alimentos e Bebidas); iti (Meio de Pagamento Oficial); e Dahua (Parceiro Oficial de Tecnologia).
Crédito: AllianzParqueanunciouumnovopatrocinadorparaoestádiopalmeirense(Foto:Divulgação/Palmeiras

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