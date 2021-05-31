Allegri quer contratação de meia do Sassuolo para a Juventus

Crédito: Locatelli pode vestir a camisa bianconeri na próxima temporada (MIGUEL MEDINA / AFP

Massimiliano ALlegri, novo técnico da Juventus, quer a contratação do meia Manuel Locatelli, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O comandante foi o responsável por promover o italiano na equipe profissional do Milan com apenas 16 anos de idade.O Sassuolo entende que será difícil segurar o jogador nesta janela de transferências pelo desejo que tem em jogar uma Champions League. No entanto, o atleta tem contrato até 2023 e só deve sair por uma quantia de aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 255 milhões).

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Allegri busca um nome no plantel que atue entre as linhas do meo de campo e sirva os atacantes da equipe. O treinador não acredita que peças como Rabiot, Ramsey, Betancur ou McKennie são capazes de realizar esta função, enquanto Arthur decepcionou em sua primeira temporada.