Allegri e Zidane estão na mira da Juventus, mas italiano é favorito

Massimiliano Allegri é o principal candidato para comandar a Juventus na próxima temporada, mas Zidane, atualmente no Real Madrid, também é uma opção, segundo o "Tuttosport". A publicação também coloca Gattuso como uma alternativa caso os dois primeiros não aceitem o trabalho.Allegri não possui boa relação com Fabio Paratici e Pavel Nedved, dirigentes da Velha Senhora, mas tem a confiança de Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim. Zidane é um nome querido por todos. O francês tem contrato com o Real Madrid até 2022, mas seu futuro é incerto caso termine o ano sem títulos.