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futebol

Allegri e Zidane estão na mira da Juventus, mas italiano é favorito

Segundo imprensa local, ex-técnico da Velha Senhora deve voltar na próxima temporada, mas comandante do Real Madrid é uma opção...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 09:33
Crédito: Reprodução
Massimiliano Allegri é o principal candidato para comandar a Juventus na próxima temporada, mas Zidane, atualmente no Real Madrid, também é uma opção, segundo o "Tuttosport". A publicação também coloca Gattuso como uma alternativa caso os dois primeiros não aceitem o trabalho.Allegri não possui boa relação com Fabio Paratici e Pavel Nedved, dirigentes da Velha Senhora, mas tem a confiança de Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim. Zidane é um nome querido por todos. O francês tem contrato com o Real Madrid até 2022, mas seu futuro é incerto caso termine o ano sem títulos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Gattuso termina seu contrato ao final desta campanha e não há movimentos que indiquem uma renovação, apesar dos bons resultados. Além disso, a Juventus não tem participação na Champions League garantida e deve se planejar após o término Campeonato Italiano.

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