Alívio! Médico do Cruzeiro descarta lesão grave no atacante Edu

Uma grande notícia para quem acompanhava o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, neste domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro. O médico do clube azul, Sérgio Campolina, trouxe informações que tranquilizaram os torcedores sobre a situação do atacante Edu, que teve um choque forte com o goleiro Everson, do Galo, em uma disputa de bola, tendo de sair de campo de ambulância. Segundo Campolina, está descartada qualquer lesão mais grave no jogador Raposa, que foi levado para um hospital na zona sul de BH para exames.

- Estamos aqui, eu e Edu, no pronto-atendimento do hospital Materdei. (...) O Edu está bem, consciente, já se tratou em decorrência de um ferimento no couro cabeludo. Vamos permanecer no hospital por mais algum tempo, cerca de uma hora, para terminamos o protocolo inicial. Está bem e ele em breve estará junto do grupo-disse o médico em comunicado enviado à imprensa. Veja como foi o lance abaixo. -Terminamos as avaliações, passamos por todos os protocolos de avaliação clínica, neurológica, tomografia computadorizada e foi descartada toda e qualquer lesão mais grave-concluiu.

O choque aconteceu aos nove minutos do segundo tempo quando Edu tentou cabecear uma bola e acabou trombando com Everson, levando a pior na jogada, caindo de cabeça no campo. O goleiro do alvinegro também teve atendimento médico em campo, mas conseguiu continuar na partida, sem nenhuma sequela.