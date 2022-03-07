Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alívio! Médico do Cruzeiro descarta lesão grave no atacante Edu

Em um choque de cabeça com o goleiro Everson, do Galo, o jogador saiu de campo de ambulância para fazer exames, mas passa bem e está fora de perigo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 22:07

Publicado em 06 de Março de 2022 às 22:07

Uma grande notícia para quem acompanhava o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, neste domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro. O médico do clube azul, Sérgio Campolina, trouxe informações que tranquilizaram os torcedores sobre a situação do atacante Edu, que teve um choque forte com o goleiro Everson, do Galo, em uma disputa de bola, tendo de sair de campo de ambulância. Segundo Campolina, está descartada qualquer lesão mais grave no jogador Raposa, que foi levado para um hospital na zona sul de BH para exames.
- Estamos aqui, eu e Edu, no pronto-atendimento do hospital Materdei. (...) O Edu está bem, consciente, já se tratou em decorrência de um ferimento no couro cabeludo. Vamos permanecer no hospital por mais algum tempo, cerca de uma hora, para terminamos o protocolo inicial. Está bem e ele em breve estará junto do grupo-disse o médico em comunicado enviado à imprensa. Veja como foi o lance abaixo. -Terminamos as avaliações, passamos por todos os protocolos de avaliação clínica, neurológica, tomografia computadorizada e foi descartada toda e qualquer lesão mais grave-concluiu.
O choque aconteceu aos nove minutos do segundo tempo quando Edu tentou cabecear uma bola e acabou trombando com Everson, levando a pior na jogada, caindo de cabeça no campo. O goleiro do alvinegro também teve atendimento médico em campo, mas conseguiu continuar na partida, sem nenhuma sequela.
Crédito: EdupreocupoutodosqueestavamnoMineirão,masfelizmenteestábemeforadeperigo-(Reprodução/Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados