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Alisson vibra comenta goleada sobre o Manchester United e homenagem da torcida a Cristiano Ronaldo

Liverpool assumiu a liderança provisória da Premier League e goleiro não foi vazado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 13:38

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:38

O goleiro Alisson, mais uma vez, saiu do Anfield sem buscar a bola no fundo das redes e foi peça importante da goleada de 4 a 0 do Liverpool sobre o Manchester United, na última terça-feira, em jogo atrasado da 30ª rodada. O resultado, construído com dois gols de Mohamed Salah, um de Luis Diaz e outro de Sadio Mané, faz com que os Reds assumam, provisoriamente, a liderança da Premier League.A equipe comandada por Jürgen Klopp chegou aos 76 pontos e voltou a dormir na liderança. Hoje, o time seca o Manchester City, que receberá o Brighton, também em duelo da 30ª rodada.
> Veja a tabela da Premier League
Alisson, por sua vez, segue mostrando os motivos pelos quais é ídolo do Liverpool e considerado um dos principais jogadores do elenco na história recente do clube. Seguro, o goleiro teve boa atuação e chegou a 18 jogos sem sofrer gols na atual edição do Campeonato Inglês, fato que o coloca na liderança isolada do ranking de clean sheets da competição, à frente de Ederson, com 17.
- Tivemos mais uma atuação quase perfeita coletivamente. Imprimimos um ritmo muito forte no começo, construímos uma boa vantagem e saímos de campo com a vitória. Vencer um clássico como esse, ainda mais com esse placar elástico, nos dá ainda mais motivação pra essa reta final de temporada, onde cada jogo é uma decisão. Seguimos na briga por três taças importantes e vamos continuar trabalhando com os pés no chão e pensar sempre em um desafio por vez - declarou.
Além da Premier League, o Liverpool conseguiu vaga na decisão da Copa da Inglaterra, na última semana, ao bater o Manchester City, na semifinal, e também é um dos quatro melhores clubes da Champions League. No torneio nacional, o Chelsea será o adversário da final, enquanto na competição continental, o rival será o Villarreal, com jogo de ida marcado para o próximo dia 27 de abril, no Anfield. Antes, no domingo (24), o time recebe o Everton pela Premier League.
Homenagem para Cristiano RonaldoDurante o clássico, a torcida do Liverpool deu um exemplo de espírito esportivo e mostrou que a solidariedade não tem hora e nem lado. Aos sete minutos do primeiro tempo, todos os presentes no Anfield fizeram uma corrente de aplausos para o craque Cristiano Ronaldo, principal jogador do rival, que foi liberado da partida por causa da morte de um dos seus filhos gêmeos, durante o parto, na última segunda-feira.
- Esse lindo gesto da nossa torcida mostra que, nessas horas, a rivalidade deve ficar de lado. Lamento, profundamente, o que aconteceu com a família do Cristiano Ronaldo e sei que a dor que ele, a esposa e todos os entes queridos que o cercam, é muito grande. Qualquer gesto de carinho, como esse, ajuda nesse momento. Do fundo do meu coração, desejo muita paz de espírito para ele e toda a sua família - concluiu Alisson.
Crédito: Alissontemtidobomdesempenhonaatualtemporada(Foto:Divulgação/Liverpool

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