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Alisson comemora classificação 'zerada' do Liverpool para as quartas da Champions: 'Importante para nos dar confiança'

Com vitória por 2 a 0, Reds eliminam o RB Leipzig, e já estão entre os oito melhores clubes do continente; goleiro não sofreu gol no confronto e foi um dos destaques da equipe
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Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 20:37
Crédito: Liverpool / Divulgação
Nesta quarta-feira (10), o Liverpool enfrentou o Red Bull Leipzig, em Budapeste, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League, e voltou a vencer os alemães, por 2 a 0, mesmo placar do primeiro jogo, também realizado na Hungria, há três semanas. Com isso, os comandados de Jürgen Klopp carimbaram vaga para a próxima fase e já estão entre os oito melhores clubes da competição continental.
Veja o mata-mata da ChampionsAlém de Salah e Mane, autores dos gols desta tarde, o goleiro Alisson também foi um dos destaques dos duelos. Com boas defesas, principalmente no primeiro confronto, o brasileiro ajudou os Reds a não sofrerem gol durante os 180 minutos.
Com o triunfo, a equipe inglesa se junta aos já classificados Porto, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund e aguarda agora os resultados dos demais jogos, que acontecerão na próxima semana, para saber quem enfrentará nas quartas de final, em sorteio que será realizado no dia 19 de março.
Único clube zerado nas oitavasDentre os quatro times já garantidos nas quartas de final, o Liverpool é o único que não foi vazado. E um dos grandes responsáveis, claro, foi Alisson, principalmente pela ótima atuação no primeiro triunfo por 2 a 0.
- Essas duas vitórias e, consequentemente, a classificação para as quartas de final, é importante para nos dar confiança para a reta final da temporada. Enfrentar um ótimo time como o Leipzig, conseguir dois bons resultados e, ainda por cima, sem sofrer gol, é extremamente positivo e difícil - disse Alisson.
- Fizemos dois jogos com muita concentração e todo mundo está de parabéns. Agora, já temos que pensar novamente no Campeonato Inglês e voltar a vencer o mais rápido possível - afirmou o camisa 1.
O próximo compromisso do Liverpool agora acontecerá na próxima segunda-feira (15), quando o time visitará o Wolverhampton, pela 29ª rodada da Premier League. Com 43 pontos, os Reds ocupam a oitava colocação na tabela de classificação.

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