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futebol

Alison sobre saída de Holan do Santos: "Resultado e cobrança falam mais alto"

Volante afirmou que os jogadores não tem tempo nem de lamentar a saída do técnico...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:42
Crédito: Ivan Storti
O volante Alison foi o capitão do Santos na derrota para o Boca Juniors por 2 a 0, na Bombonera, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O camisa 5 falou na entrevista coletiva após o jogo sobre a saída do técnico Ariel Holan e sobre o momento complicado do Peixe.
- Foi uma saída precoce. O Holan era um cara que estava se esforçando muito para ajudar na evolução do time. Mas no futebol as coisas, infelizmente, acontecem muito rápido. E a gente não pode, na realidade não tem tempo de lamentar. A gente perdeu ele ontem (segunda) e hoje (terça) tivemos um jogo muito importante. Precisamos continuar lutando para nos reerguermos - afirmou o capitão.
- É complicado falar depois de uma saída de um treinador. Como eu falei, ele se esforçava muito no dia a dia para buscar a nossa evolução. Mas a gente sabe que o resultado fala mais alto, a cobrança fala mais alto. Agora a gente precisa dar continuidade no trabalho, seja qual for o nosso técnico, o Marcelo Fernandes ou qualquer outro, para evoluirmos e sair dessa situação - concluiu Alison.Ariel Holan pediu demissão após a derrota no clássico contra o Corinthians. De acordo com o presidente Andres Rueda, o técnico estava insatisfeito pelos resultados ruins da equipe e até assustado por ter sido alvo de protesto dos torcedores. Rueda revelou que o apartamento o treinador foi alvo de rojões nos últimos dias.
Alison recebeu o terceiro cartão amarelo na partida e cumprirá suspensão diante o The Strongest, na Vila Belmiro, na próxima semana pela terceira rodada da Libertadores. O Santos ainda não venceu na Libertadores e precisa vencer na próxima rodada para tentar uma classificação para o mata-mata.

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