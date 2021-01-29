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futebol

Alison lembra discurso dos 4% e fala em realizar sonho de criança

Menino da Vila, Alison já viveu altos e baixos no clube e atualmente está em sua melhor fase no Peixe, onde virou símbolo da campanha da equipe na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 20:28

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 20:28

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O discurso de Alison na preleção antes do jogo contra o Boca Juniors em La Bombonera virou um mantra para todos os torcedores santistas, especialmente na Copa Libertadores. O volante deu entrevista nesta sexta, citou os 4% de chances que deram ao time e toda a dificuldade de virar jogador profissional no Brasil."A gente vive no país do futebol, então a grande maioria dos meninos sonha em realizar esse desejo de ser jogador de futebol, mas muitos acabam ficando pelo caminho. Muitos acabam não tendo oportunidade. Eu sempre procuro passar para o pessoal o quanto somos privilegiados de termos oportunidades de ser jogador de futebol", falou o volante, que completou:"Sabemos o quão difícil é entrar num clube grande, se firmar, se manter. Então, hoje eu olhando para essa final a resposta é que vale a pena acreditar num sonho, por mais difícil que seja. Vale a pena confiar e lutar até o fim. É difícil, é um sonho da grande maioria dos garotos. Sabemos da dificuldade e temos de dar valor", concluiu Alison.O volante deve ser titular do Santos na final contra o Palmeiras, na grande final da Copa Libertadores da América. A partida será nesta sábado, 17h, no Maracanã.

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