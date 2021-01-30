Alison faz elogios a garotos do Santos: 'Tem que tirar o chapéu'

O capitão Alison voltou ao Santos neste sábado, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar o título da Copa Libertadores da América. Depois da derrota para o Palmeiras, o volante deu entrevista e fez questão de destacar a superação da garotada durante a temporada do Peixe.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro - Ninguém acreditou que a gente chegaria até aqui. Tem que tirar o chapéu para esses moleques. Foram guerreiros, jogaram numa responsabilidade absurda e deram conta do recado. É dolorido, mas a gente precisa seguir - disse Alison, em entrevista a Fox Sports.
O jogador lamentou o vacilo do Santos no último lance do jogo.- A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Equilibrado. Quem errasse menos, ia acabar vencendo. A gente acabou tomando um gol no final. Lutamos até o fim. Tem que tirar o chapéu para essa rapaziada - finalizou o capitão.Agora, o Peixe volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta, a equipe enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.