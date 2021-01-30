AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Alison faz elogios a garotos do Santos: 'Tem que tirar o chapéu'

Capitão do Samtos destacou a participação dos garotos do Peixe na Libertadores...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 20:08
Crédito: Divulgação/Santos
O capitão Alison voltou ao Santos neste sábado, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar o título da Copa Libertadores da América. Depois da derrota para o Palmeiras, o volante deu entrevista e fez questão de destacar a superação da garotada durante a temporada do Peixe.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro - Ninguém acreditou que a gente chegaria até aqui. Tem que tirar o chapéu para esses moleques. Foram guerreiros, jogaram numa responsabilidade absurda e deram conta do recado. É dolorido, mas a gente precisa seguir - disse Alison, em entrevista a Fox Sports.
O jogador lamentou o vacilo do Santos no último lance do jogo.- A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Equilibrado. Quem errasse menos, ia acabar vencendo. A gente acabou tomando um gol no final. Lutamos até o fim. Tem que tirar o chapéu para essa rapaziada - finalizou o capitão.Agora, o Peixe volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta, a equipe enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados