Alison faz elogios a garotos do Santos: 'Tem que tirar o chapéu'

Crédito: Divulgação/Santos

O capitão Alison voltou ao Santos neste sábado, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar o título da Copa Libertadores da América. Depois da derrota para o Palmeiras, o volante deu entrevista e fez questão de destacar a superação da garotada durante a temporada do Peixe.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro - Ninguém acreditou que a gente chegaria até aqui. Tem que tirar o chapéu para esses moleques. Foram guerreiros, jogaram numa responsabilidade absurda e deram conta do recado. É dolorido, mas a gente precisa seguir - disse Alison, em entrevista a Fox Sports.