Alison e Marinho participam do treino e ficam mais perto de retorno ao Santos

O volante Alison e o atacante Marinho participaram de parte do treino com bola no gramado do CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira. A dupla fica mais próximo do retorno ao Santos e de estreia sob o comando de Fernando Diniz na partida de terça-feira, contra o The Strongest.O técnico ressaltou a importância de ter os dois para reforças na Libertadores, mas presença deles ainda é incerta.

- Existe possibilidade de jogar, mas não é certeza. Não sou de forçar, jogadores se colocam à disposição. É rotina do meu trabalho ficar com poucos jogadores no departamento médico. Se pudermos contar, vai ser muito bom - afirmou Fernando Diniz em coletiva na quinta.O Santos enfrenta o The Strongest na próxima terça-feira, às 19h15min, em La Paz, na Bolívia pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe precisa vencer para seguir na luta por uma vaga nas oitavas de final na competição.