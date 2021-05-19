Alison é expulso após o jogo e é mais uma desfalque contra o Barcelona

O volante Alison foi expulso após o apito final do jogo que terminou com a derrota do Santos por 2 a 1 para o The Strongest, jogo realizado na noite nesta terça-feira (18) na Bolívia. Curiosamente, a imagem não foi mostrada durante a transmissão da partida, mas consta na súmula online disponibilizada pela Conmebol.Com a expulsão, Alison está fora do duelo decisivo da próxima semana contra o Barcelona, no Equador. O Peixe ainda aguarda o resultado entre Boca Juniors e Barcelona, jogo que será realizado na próxima quinta-feira, na Argentina, para saber o que precisará fazer para tentar avançar de fase na Copa Libertadores.Recuperado de uma lesão, Alison voltou ao time do Santos justamente no duelo contra o The Strongest, após ficar de fora de jogos importantes da equipe, como as partidas contra São Bento e Boca Juniors. Além do volante, contra o Barcelona o Peixe não terá Jean Mota. O meia tomou o terceiro cartão amarelo na noite desta terça-feira e também está suspenso do duelo.A boa notícia é que Fernando Diniz, expulso no jogo da semana passada contra o Boca, poderá comandar no Equador a equipe do campo. Contra o The Strongest, o Peixe teve o auxiliar Márcio Araújo no banco de reservas.