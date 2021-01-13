Alison cita jogo mais especial da carreira e explica preleções

Crédito: Ivan Storti

O Santos vive a expectativa do jogo mais importante da temporada e encerrou sua preparação para o duelo contra o Boca Juniors nesta terça-feira. A Santos TV divulgou entrevista do volante Alison, capitão do time, que diz estar vivendo o momento mais especial da sua carreira. - Com certeza é o momento mais importante da minha vida profissional. Acredito que, se não for para todos, tenho certeza que para a maioria do nosso elenco é o momento mais especial da carreira. Nós que vivemos essa temporada sabemos das dificuldades que enfrentamos desde o início e ter a oportunidade de jogar uma semifinal da Libertadores, um jogo tão grande e tão importante para a história do clube, é uma situação única. Então é o momento mais especial da minha carreira sim - afirmou o camisa 5.- Se a gente for procurar uma palavra para representar esses anos todos que eu vivi e vivo no Santos a palavra é superação. Passei por diversas dificuldades aqui dentro, sofri com lesões, tive que dar várias voltas por cima, e agora estou vivendo um momento muito especial e estou muito feliz. Então superação é uma palavra que eu tenho uma identificação grande”, disse o Menino da Vila.

Alison também explicou suas inspirações para os discursos motivacionais feitos nas preleção dos jogos. As palavras do capitão antes do jogo na Bombonera viralizaram nas redes sociais.

- Boa parte (dos discursos) eu até planejo antes sim, mas tem muita coisa que acaba saindo ali na hora. É o momento em que eu busco dar uma motivada maior na rapaziada. Procuro sempre estar lembrando eles que ‘pô, você está jogando no Santos, você está disputando uma competição do tamanho da Libertadores’. É algo que a gente precisa dar valor. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. A gente nunca sabe o dia de amanhã e quando vamos ter uma outra chance dessas. Às vezes o tempo vai passando e nós perdemos a dimensão das coisas, mas amanhã nós vamos fazer um jogo que tem um significado muito grande para o Santos e para todos nós. Então eu procuro usar esse momento para passar tudo isso e ajudar para a gente entrar no jogo o mais ligado possível - concluiu Alison.