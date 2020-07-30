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futebol

Algoz são paulino pelo Mirassol passou pelo Santos mas não foi aproveitado

Zé Roberto atuou pela equipe B do Peixe, mas não foi promovido aos profissionais...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:05
Crédito: Reprodução/Premiere
José Roberto Assunção de Araújo Filho. Zé Roberto. O atacante de 26 anos marcou dois gols na vitória do Mirassol por 3 a 2 contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Carrasco do Tricolor, o jogador teve breve passagem pelo Santos B, em 2017.
Natural de Teixeira de Freitas, cidade localizada no sul da Bahia, inciou a sua carreira no Bahia de Feira de Santana, atuando posteriormente pelo Tricolor de Aço, Salgueiro, Ponte Preta, Criciúma e até o próprio Mirassol, em sua primeira passagem, antes de defender o time sub-23 do Peixe entre agosto e outubro daquele ano.
Ao lado de nomes como Diego Pituca, fez dez jogos e dois gols, não sendo aproveitado posteriormente e voltando para o Mirassol. Também passou por São Bento, futebol sul-coreano e dos Emirados Árabes, onde estava antes de voltar para o Leão, nesta quarta. O jogador foi inscrito para as quartas de final e fez apenas um treino antes da partida.

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