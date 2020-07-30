Algoz são paulino pelo Mirassol passou pelo Santos mas não foi aproveitado

José Roberto Assunção de Araújo Filho. Zé Roberto. O atacante de 26 anos marcou dois gols na vitória do Mirassol por 3 a 2 contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Carrasco do Tricolor, o jogador teve breve passagem pelo Santos B, em 2017.
Natural de Teixeira de Freitas, cidade localizada no sul da Bahia, inciou a sua carreira no Bahia de Feira de Santana, atuando posteriormente pelo Tricolor de Aço, Salgueiro, Ponte Preta, Criciúma e até o próprio Mirassol, em sua primeira passagem, antes de defender o time sub-23 do Peixe entre agosto e outubro daquele ano.
Ao lado de nomes como Diego Pituca, fez dez jogos e dois gols, não sendo aproveitado posteriormente e voltando para o Mirassol. Também passou por São Bento, futebol sul-coreano e dos Emirados Árabes, onde estava antes de voltar para o Leão, nesta quarta. O jogador foi inscrito para as quartas de final e fez apenas um treino antes da partida.