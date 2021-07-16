Alexandre Pássaro minimiza a necessidade de reforços no Vasco: 'O trabalho é que vai nos melhorar'

Primeiro Marcelo Cabo disse ter encontrado a espinha dorsal da equipe. Depois houve a saída de Talles Magno e a quase paralela chegada de outros jogadores. O Vasco não começou bem a Série B, está se recuperando, mas fica a dúvida: o elenco precisa ser reforçado? O diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, entende que, se precisa, não é muito.- Continuo achando, e muitos também acham que temos um bom elenco. Isso não foi discussão até a primeira derrota, é normal questionar. Disse e repito internamente que não vejo soluções assim, como o Vasco não vê há tantos anos fazendo e refazendo times. Eu não acredito que é assim, sem parar de contratar que a gente melhora. O trabalho é que vai nos melhorar - analisou o dirigente, antes de completar dizendo que as portas não estão fechadas: