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futebol

Alexandre Mattos diz que chega ao Cruzeiro em janeiro

Executivo vai assumir a direção de futebol do clube celeste na temporada 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 18:10

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 18:10

Falta só o anúncio oficial, pois o Cruzeiro terá como diretor de futebol, em 2022, o executivo Alexandre Mattos, que tem passagem vitoriosa pela Raposa. O futuro dirigente deu pistas do seu futuro, todos direcionados para a equipe celeste, que busca ter um quadro de pessoas que consiga montar uma equipe de futebol capaz de levar o clube de volta à Série A de 2023.Mattos ainda não assinou contrato, mas sua chegada a Belo Horizonte está prevista para janeiro. Ele está nos EUA e recentemente fez um texto um texto destinado à torcida pedindo compreensão e apoio para construir o futuro do clube, para começar uma "nova era" no Cruzeiro, evitando viver de nostalgia. - É um longo caminho para voltar àquele Cruzeiro que todos conhecemos. Vamos resgatar o clube. Vou viciar todo o meu coração e raça nisso - diz Mattos em trecho do texto.
Mattos já está trabalhando com Vanderlei Luxemburgo para conseguir reforços. Até o momento, a Raposa trouxe sete nomes e deve ir com mais força ainda no mercado.
O time mineiro já trouxe o atacante Edu, os volantes Pedro Castro, Filipe Machado e Fernando Neto, o meia João Paulo e o lateral Pará. Antes, a Raposa já havia confirmado a contratação do zagueiro Maicon e em breve deve fechar com o Mateus Silva, também zagueiro.
Crédito: MattosvaiajudaraRaposaamontarumtimeparatentarvoltaràSérieAem2023(Foto:Divulgação/Palmeiras

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