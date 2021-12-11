Alexandre Mattos diz que chega ao Cruzeiro em janeiro

Falta só o anúncio oficial, pois o Cruzeiro terá como diretor de futebol, em 2022, o executivo Alexandre Mattos, que tem passagem vitoriosa pela Raposa. O futuro dirigente deu pistas do seu futuro, todos direcionados para a equipe celeste, que busca ter um quadro de pessoas que consiga montar uma equipe de futebol capaz de levar o clube de volta à Série A de 2023.Mattos ainda não assinou contrato, mas sua chegada a Belo Horizonte está prevista para janeiro. Ele está nos EUA e recentemente fez um texto um texto destinado à torcida pedindo compreensão e apoio para construir o futuro do clube, para começar uma "nova era" no Cruzeiro, evitando viver de nostalgia. - É um longo caminho para voltar àquele Cruzeiro que todos conhecemos. Vamos resgatar o clube. Vou viciar todo o meu coração e raça nisso - diz Mattos em trecho do texto.