Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alexandre Grasseli analisa atuação do Vasco contra o Defensa y Justicia: 'Podemos fazer um melhor jogo'
futebol

Alexandre Grasseli analisa atuação do Vasco contra o Defensa y Justicia: 'Podemos fazer um melhor jogo'

Cruz-Maltino empatou com o time argentino no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas criou apenas duas oportunidades...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 00:26
Crédito: O auxiliar-técnico do Vasco Alexandre Grasseli foi o treinador à beira do campo nesta quinta (Reprodução/VascoTV
Sem Ricardo Sá Pinto, o treinador, e sem Rui Mota, auxiliar imediato - ambos com Covid-19 -, quem esteve na área técnica do Vasco contra o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira, foi Alexandre Grasseli. Também auxiliar, ele admitiu que a atuação do Cruz-Maltino no 1 a 1 ficou aquém do que o time pode.- Circunstâncias do jogo. Na casa do adversário, que criou muitas dificuldades. Poderíamos ter tido maior volume ofensivo no primeiro tempo. No segundo, trabalhamos na transição. Mas penso que podemos fazer um melhor jogo na segunda mão - garantiu, citando a partida de semana que vem, em São Januário.
O gol vascaíno abriu o placar e foi cheio de simbolismo. Marcado por um argentino, na Argentina e em homenagem a um dos maiores filhos daquela terra: Maradona.
- Muito importante e emocionante. Nos comovemos com esse momento, de família. O Cano falou que seria importante fazer gol e vencer. Ele conseguiu fazer o gol, tem sido um jogador muito significativo. Não conseguimos a vitória, mas conseguimos um resultado, com ajuda do Cano, de todos, da comissão técnica, com o mister Ricardo Sá Pinto, com o Rui Mota. Eles (que ficaram no Rio) fizeram falta, mas a integração fez com que tomássemos as melhores decisões. Vamos pensar, agora, no jogo de volta - avaliou.
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
O Vasco volta a campo na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Ceará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados