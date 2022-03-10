Alexander Medina exalta a atuação do Internacional

O Internacional obteve na noite da última quarta-feira uma vitória em cima do Grêmio repleta de autoridade. Com bom futebol, o time de Alexander Medina dominou o Tricolor e venceu por 1 a 0.

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O placar diz pouco sobre o jogo, já que na etapa inicial o Colorado amassou o adversário e chegou a mandar bola na trave.

Na coletiva de imprensa, o técnico Alexander Medina aprovou a atuação do seu time, principalmente nos primeiros 45 minutos.

‘Foi um time agressivo, que esteve no campo do rival, apareceu em vários lados. Não faltou criatividade. Chegamos às zonas do campo muito próximas ao gol. No primeiro tempo, principalmente, me identifiquei muito com o time’, declarou.

Na próxima rodada, o Internacional encara o Guarany-RS, fora de casa. O jogo acontece no sábado.