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futebol

Alexander Medina analisa desempenho do Inter contra o Novo Hamburgo

Comandante aprovou a atuação da equipe e acredita que o time foi agressivo no Beira-Rio...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:47
No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Novo Hamburgo e, apesar de ter jogado no campo do rival em grande parte do tempo, não conseguiu vencer o duelo e apenas empatou por 1 a 1.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Nos vestiários, o técnico Alexander Medina avaliou o desempenho do time e gostou do que viu, já que o Colorado foi ‘agressivo’.
‘Nesta partida, apesar de o resultado não ter acompanhado porque queríamos ganhar, entendo que o Inter foi protagonista. Jogou muito tempo no campo rival, pressionando. Houve equívocos, mas você vê essa busca. Tivemos passagens de um bom futebol, mas precisamos regularidade. Precisamos uma constância maior. Temos que trabalhar’, afirmou.
Com 8 pontos conquistados, o Internacional aparece na 4ª posição do Gaúcho. Na próxima rodada, a equipe encara o Caxias.
Crédito: RicardoDuarte

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