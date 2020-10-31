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Alexander Lecaros, do Botafogo, tem contusão no tornozelo direito

Peruano, que começou uma partida como titular pela primeira vez desde que foi contratado, deixou o campo aos prantos após uma disputa com Luiz Otávio, do Ceará...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 19:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter uma dor de cabeça para o futuro. Foi constatada uma lesão no tornozelo direito de Alexander Lecaros. O peruano saiu machucado no empate em 2 a 2 diante do Ceará, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Aos 45 minutos do primeiro tempo, o camisa 21 sofreu uma dura entrada de Luiz Otávio, do Ceará. Lecaros, logo, caiu no chão em prantos. O atacante não conseguiu se levantar e saiu em campo de maca, sendo substituído por Kelvin.
Durante este período, o Botafogo fez os primeiros procedimentos médicos no peruano e constatou um problema de lesão no tornozelo direito. Lecaros será avaliado de forma mais precisa ainda na noite deste sábado.
Foi o primeiro jogo do camisa 21 como titular desde que chegou ao Glorioso, em janeiro. Lecaros fazia bom jogo e foi um dos jogadores envolvidos no primeiro gol alvinegro na partida, ao sofrer o pênalti convertido por Keisuke Honda.

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