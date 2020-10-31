Alexander Lecaros, do Botafogo, tem contusão no tornozelo direito

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter uma dor de cabeça para o futuro. Foi constatada uma lesão no tornozelo direito de Alexander Lecaros. O peruano saiu machucado no empate em 2 a 2 diante do Ceará, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o camisa 21 sofreu uma dura entrada de Luiz Otávio, do Ceará. Lecaros, logo, caiu no chão em prantos. O atacante não conseguiu se levantar e saiu em campo de maca, sendo substituído por Kelvin.

Durante este período, o Botafogo fez os primeiros procedimentos médicos no peruano e constatou um problema de lesão no tornozelo direito. Lecaros será avaliado de forma mais precisa ainda na noite deste sábado.