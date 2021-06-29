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Alex visita o Cruzeiro e torcedores 'pedem' para ele voltar a vestir a camisa celeste

O ex--meia da Raposa está em BH para comandar o São Paulo no Brasileiro Sub-20, contra o América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Alex, que é treinador do sub-20 do São Paulo, visitou seu ex-clube-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
O Cruzeiro recebeu um ídolo na Toca da Raposa I nesta terça-feira, 29 de junho. O ex-meia Alex, que brilhou com a camisa celeste, está no CT celeste com a equipe Sub-20 do São Paulo para um duelo pelo Brasileiro da categoria. A visita trouxe lembranças de uma época vencedora e menos bagunçada na história da Raposa, que teve em Alex um dos grandes maestros dentro de campo, comandando o time da Tríplice Coroa de 2003. A Raposa publicou fotos do ex-jogador na Toca I , registrando o encontro dele com Wendel e Careca, funcionários da base celeste. Assim que postagem foi para o ar, torcedores pediram, em tom de brincadeira, para Alex voltar ao clube como jogador. O compromisso de Alex em BH com o São Paulo no Sub-20 será contra o América-MG, nesta quarta-feira, 30, às 15h, no Sesc Venda Nova.

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