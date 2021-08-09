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futebol

Alex Teixeira é anunciado como novo reforço do Besiktas

Atacante brasileiro chega na equipe que é a atual campeã da Turquia e espera contribuir na Champions League. Atacante de 31 anos estava no futebol chinês...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 11:24
Crédito: Alex Teixeira não atuava pelo Jiangsu desde novembro de 2020 (Divulgação/Jiangsu Suning
O atacante Alex Teixeira foi anunciado como novo reforço do Besiktas para esta temporada. O atacante de 31 anos assinou um contrato por duas temporadas com o atual campeão turco e espera obter bons resultados no retorno do clube à Champions League.O jogador formado nas categorias de base do Vasco da Gama estava vinculado ao Jiangsu, da China. No entanto, assim como Paulinho e Renato Augusto, o veterano estava sem atuar desde novembro de 2020 por conta das restrições do país asiático relacionadas a Covid-19.
Alex Teixeira irá reencontrar o volante Souza, uma vez que ambos foram formados e jogaram juntos em São Januário. A equipe estreia na Super Lig nesta sexta-feira diante do Rizespor, mas não há informações sobre as condições de jogo do atacante.
Nesta janela de transferências, o Besiktas também buscou a contratação do atacante Diego Costa, mas não houve acordo entre as partes e os turcos desistiram da negociação.

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