Alex Teixeira é anunciado como novo reforço do Besiktas

O atacante Alex Teixeira foi anunciado como novo reforço do Besiktas para esta temporada. O atacante de 31 anos assinou um contrato por duas temporadas com o atual campeão turco e espera obter bons resultados no retorno do clube à Champions League.O jogador formado nas categorias de base do Vasco da Gama estava vinculado ao Jiangsu, da China. No entanto, assim como Paulinho e Renato Augusto, o veterano estava sem atuar desde novembro de 2020 por conta das restrições do país asiático relacionadas a Covid-19.