Alex Sandro brilha, marca duas vezes e Juventus vence o Parma no Italiano

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Parma nesta quarta-feira e venceu por 3 a 1, de virada. Brugman abriu o placar para os visitantes em bela cobrança de falta, mas Alex Sandro (duas vezes) e De Ligt viraram a partida no Allianz Stadium.
COM CATEGORIAJogando em casa, a Juventus se lançou ao ataque no início, mas quem abriu o placar foi o Parma. Aos 23 minutos, McKennie cometeu falta na entrada da área e Brugman foi para a cobrança. O camisa 15 bateu com perfeição e não deu chances ao goleiro Buffon.
BRILHO BRASILEIROAntes do intervalo, porém, a Juventus chegou ao empate com o lateral Alex Sandro. Depois de cobrança de escanteio, De Ligt ajeitou de cabeça, o brasileiro dominou e soltou o pé para deixar tudo igual. Já no segundo tempo, o ala aproveitou cruzamento de Cuadrado e colocou a Velha Senhora na frente.
DE CABEÇAAos 22 do segundo tempo, Cuadrado apareceu para mais um cruzamento. Desta vez, em cobrança de escanteio, o colombiano levantou a bola na medida para o zagueiro De Ligt subir e desviar para fazer o terceiro da Juventus no Allianz Stadium.
SEQUÊNCIAA Juventus volta a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Italiano. O adversário da vez será a Fiorentina, fora de casa. No sábado, o Parma recebe o Crotone.