Alex Muralha retorna ao Coritiba, informa repórter

A boa participação de Alex Muralha com a camisa do Mirassol rendeu frutos para a sua carreira. Nesta quarta-feira, o atleta fechou o seu retorno ao Coritiba até dezembro de 2023.
De acordo com a jornalista Nadja Mauad, o goleiro é aguardado na capital paranaense para realizar exames e assinar contrato.
O retorno do atleta foi visto com bons olhos pela diretoria e principalmente comissão técnica, que enxergam Muralha mais ‘maduro’ para outra passagem no Couto Pereira.
Entre 2019 e 2020, Alex Muralha participou de rodízio com Wilson e ambos participaram e maneira ativa das campanhas do Coxa.