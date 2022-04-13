Alex faz brincadeira em anuncio de reforço do Coritiba

Apesar de trabalhar no sub-20 do São Paulo, o técnico Alex Souza não esconde a sua paixão pelo Coritiba e acompanha de perto as ações do time.
Nas redes sociais, Alex brincou com a chegada do lateral-direito Nathan Gabriel, que foi o seu jogador na base do Tricolor.
Através de comentário na rede social, o treinador disse que agora estava liberado para ‘cornetar’ o jogador.
‘Agora posso te xingar. Sou torcedor e torcedor é liberado. Muita sorte Nathan. Que consiga desenvolver bem tudo aquilo que sempre sonhou com a bola’, escreveu o ex-jogador
Nathan Gabriel chega por empréstimo ao Coritiba e fica no Couto Pereira até abril de 2023.