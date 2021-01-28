Alex elogia Abel Ferreira e vê Palmeiras pronto para faturar o bi da Libertadores: ‘Vai entrar voando’

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Quando o assunto é Copa Libertadores e Palmeiras, não dá para não lembrar de Alex. Uma das peças mais importantes da única conquista da história alviverde na competição, o camisa 10 de 1999 falou com exclusividade ao L!/NOSSO PALESTRA e comentou a expectativa para a final da edição de 2020, sábado (30), no Maracanã.

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Alex elogiou a personalidade das Crias da Academia, fez um comparativo do calendário de 1999 com o atual e avisou que o Verdão vai entrar voando no clássico contra o Santos.– É muito mais o peso mental do que a questão física. No dia 30 o cara que estiver com um gesso no pé ele vai cortar o gesso e vai querer jogar. O Palmeiras não sentiu fisicamente o jogo contra o River, foi totalmente afetado pela parte mental. Simplesmente não conseguiu jogar. Por que? Esse porque que o Abel já está solucionando. Acredito que o Palmeiras chegará voando mentalmente para a final – disse o embaixador da Betfair.

Contemporâneo de Abel Ferreira nos gramados europeus, Alex elogiou o trabalho do português no comando do Verdão e sonha em repetir o inicio de trajetória de Abel, agora como treinador de futebol.

– O que eu acho mais interessante é a maneira como ele lida com o jogo. A maneira como ele fala do jogo. São coisas diferentes para quem não está acostumado. O que eu mais gostei dele neste inicio de trabalho no Brasil foi ele questionar como a gente gosta de exaltar a individualidade, porque de onde ele vem o mais importante é o coletivo – disse Alex.