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futebol

Alex deixa a base do Corinthians e vira auxiliar da equipe principal

Ex-jogador estava ocupando o cargo de coordenador das categorias de base do Timão, mas foi realocado para a comissão técnica dos profissionais e já trabalhou nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 20:02

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 20:02

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians anunciou uma novidade na comissão técnica na equipe principal. No entanto, o personagem já é um velho conhecido no clube. Trata-se do ex-jogador Alex, que estava na coordenação das categorias de base e foi "promovido" para auxiliar da equipe profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o time desde o início de 2021
Contratado no início deste ano para coordenar a base do clube e o sub-23, o ex-atleta tinha a missão de ajudar na integração do departamento com o profissional. Depois, com a saída de Yamada da gerência do setor, ele acabou acumulando funções até a chegada de Carlos Brazil, que assumiu o cargo.
Agora ele se junta a Doriva, auxiliar de Sylvinho, e vai trabalhar na comissão técnica fixa da equipe principal. Sua função será parecida com a anterior, ajudando na adaptação dos jovens que sobem da base, mas participará do treino de todo o grupo, dividindo as funções com os seus colegas de comissão. Nesta terça-feira ele já iniciou seu novo trabalho no treino desta tarde.
Como jogador, Alex atuou pelo Corinthians entre 2011 e 2012, conquistando um título brasileiro e fazendo parte do elenco campeão da Libertadores pelo time de Parque São Jorge. Foram 55 jogos pelo clube e nove gols marcados.

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