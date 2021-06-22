Alex deixa a base do Corinthians e vira auxiliar da equipe principal

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians anunciou uma novidade na comissão técnica na equipe principal. No entanto, o personagem já é um velho conhecido no clube. Trata-se do ex-jogador Alex, que estava na coordenação das categorias de base e foi "promovido" para auxiliar da equipe profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado no início deste ano para coordenar a base do clube e o sub-23, o ex-atleta tinha a missão de ajudar na integração do departamento com o profissional. Depois, com a saída de Yamada da gerência do setor, ele acabou acumulando funções até a chegada de Carlos Brazil, que assumiu o cargo.

Agora ele se junta a Doriva, auxiliar de Sylvinho, e vai trabalhar na comissão técnica fixa da equipe principal. Sua função será parecida com a anterior, ajudando na adaptação dos jovens que sobem da base, mas participará do treino de todo o grupo, dividindo as funções com os seus colegas de comissão. Nesta terça-feira ele já iniciou seu novo trabalho no treino desta tarde.