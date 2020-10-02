Alex comemora vitória e titularidade na Liberta: 'Estava preparado'

A vitória do Santos sobre o Olimpia por 3 a 2, fora de casa, de virada, foi especial para a equipe santista e especialmente para o zagueiro Alex. O defensor estreou como titular na Libertadores e desempenhou bem o seu papel. Ele contou sobre a preparação antes da partida. - Me preparei muito bem para a partida, sabia que seria um jogo difícil, estava um calor intenso, mas a vontade de vencer prevaleceu. Estou muito feliz com minha estreia como titular na Libertadores, principalmente com os três pontos conquistados - afirmou.