Alex comemora vitória e titularidade na Liberta: 'Estava preparado'

A vitória do Santos sobre o Olimpia por 3 a 2, fora de casa, de virada, foi especial para a equipe santista e especialmente para o zagueiro Alex. O defensor estreou como titular na Libertadores e desempenhou bem o seu papel. Ele contou sobre a preparação antes da partida. - Me preparei muito bem para a partida, sabia que seria um jogo difícil, estava um calor intenso, mas a vontade de vencer prevaleceu. Estou muito feliz com minha estreia como titular na Libertadores, principalmente com os três pontos conquistados - afirmou.
Com a vitória diante dos paraguaios, o Santos assegurou sua classificação às oitavas de final da Libertadores e, de quebra, o primeiro lugar no Grupo G. Alex comentou sobre a união do grupo santista.
- A união do grupo se reflete em campo, nos dedicamos os noventa minutos, e graças a Deus saímos do Paraguai classificados - finalizou.
Agora, o Santos vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Goiás, às 18h15, em Goiânia, pela 13ª rodada.