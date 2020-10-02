Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alex comemora vitória e titularidade na Liberta: 'Estava preparado'

Jovem zagueiro santista foi titular na Libertadores pela primeira vez na carreira, no triunfo diante do Olimpia, por 3 a 2, no Paraguai. Defensor vem sendo elogiado pelo rendimento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 16:18

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:18

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A vitória do Santos sobre o Olimpia por 3 a 2, fora de casa, de virada, foi especial para a equipe santista e especialmente para o zagueiro Alex. O defensor estreou como titular na Libertadores e desempenhou bem o seu papel. Ele contou sobre a preparação antes da partida. - Me preparei muito bem para a partida, sabia que seria um jogo difícil, estava um calor intenso, mas a vontade de vencer prevaleceu. Estou muito feliz com minha estreia como titular na Libertadores, principalmente com os três pontos conquistados - afirmou.
Com a vitória diante dos paraguaios, o Santos assegurou sua classificação às oitavas de final da Libertadores e, de quebra, o primeiro lugar no Grupo G. Alex comentou sobre a união do grupo santista.
- A união do grupo se reflete em campo, nos dedicamos os noventa minutos, e graças a Deus saímos do Paraguai classificados - finalizou.
Agora, o Santos vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Goiás, às 18h15, em Goiânia, pela 13ª rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados