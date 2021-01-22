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Alerta ligado: com a vitória do Fortaleza sobre o Santos, Vasco volta à zona de rebaixamento

Cruz-Maltino, que perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 1, nesta rodada, fica com 32 pontos enquanto o time cearense vai a 35...
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Publicado em 

21 jan 2021 às 21:01

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 21:01

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco voltou à zona de rebaixamento depois de iniciar três rodadas fora. A confirmação se deu após a vitória do Fortaleza sobre o Santos, nesta quinta-feira. Com o resultado, time cearense chegou a 35 pontos e subiu na tabela, enquanto o Cruz-Maltino, com 32 pontos, entrou no Z4.Após despencar na tabela com Ricardo Sá Pinto, o empate com o Atlético-GO, na primeira partida de Vanderlei Luxemburgo neste retorno, garantiu a saída da zona da degola. Porém, mesmo com o triunfo sobre o Botafogo, o alerta se manteve. Aí vieram derrotas para Coritiba e Red Bull Bragantino.
Faltam oito jogos para o fim da participação do Vasco neste Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é neste sábado, contra o Atlético-MG.

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