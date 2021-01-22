Alerta ligado: com a vitória do Fortaleza sobre o Santos, Vasco volta à zona de rebaixamento

O Vasco voltou à zona de rebaixamento depois de iniciar três rodadas fora. A confirmação se deu após a vitória do Fortaleza sobre o Santos, nesta quinta-feira. Com o resultado, time cearense chegou a 35 pontos e subiu na tabela, enquanto o Cruz-Maltino, com 32 pontos, entrou no Z4.Após despencar na tabela com Ricardo Sá Pinto, o empate com o Atlético-GO, na primeira partida de Vanderlei Luxemburgo neste retorno, garantiu a saída da zona da degola. Porém, mesmo com o triunfo sobre o Botafogo, o alerta se manteve. Aí vieram derrotas para Coritiba e Red Bull Bragantino.