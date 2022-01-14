Alemães recusam primeira oferta do Palmeiras por empréstimo de Alario

O Bayer Leverkusen recusou na manhã desta sexta-feira (14) a primeira investida do Palmeiras para ter o atacante Lucas Alario por empréstimo até o final do ano.A informação, divulgada pela primeira vez pelo portal Nosso Palestra, foi confirmada pelo LANCE! por pessoas ligadas à diretoria do Verdão.

Segundo a reportagem apurou, a proposta palmeirense previa o pagamento de uma quantia não revelada para ter o argentino de 29 anos até o fim de 2022, com opção de um valor fixo estipulado de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões) para a compra em definitivo do atleta após esse período.

Os alemães recusaram a oferta. A diretoria alviverde estaria negociando com o Bayer para saber se o impedimento do acordo está na cláusula de opção de compra após o período de empréstimo. ´

O Verdão está disposto a ter o jogador e, se for o caso, voltará a tentar a compra definitiva do atacante. Os dirigentes acreditam que mesmo sem ter como recuperar o investimento feito no futuro, a aposta em Alario se torna válida pelo clube ter conseguido o mais difícil, convencido ele a jogar no Brasil e acertado bases salariais.Na primeira sondagem do Verdão, no ano passado, o argentino não demonstrou interesse. Desta vez, contudo, o Palmeiras mostrou ao ex-jogador do River Plate que ele jogaria competições de destaque, como o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores, e que tem o respaldo e admiração do técnico Abel Ferreira.

Revelado pelo Cólon, Alario ganhou destaque no River, onde participou da conquista da Copa Libertadores de 2015 e jogou o Mundial daquele ano pelos argentinos. Foi vendido aos alemães dois anos depois por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,29 mi atuais).

Titular no início de sua passagem pelo Bayer, sendo artilheiro da equipe, nesta temporada Alario muitas vezes não vem ficando nem no banco de reservas. Ao todo no ano foram apenas 16 partidas disputadas e um gol marcado.

Antes de ter um baixo rendimento, o argentino chegou a renovar o seu contrato no início da atual temporada europeia até 2024. Na ocasião, os alemães recusaram uma proposta de empréstimo feita por ele pelo Bétis, da Espanha.

Na visão do diretor de futebol Anderson Barros, a chegada de um camisa 9 fecharia de vez o elenco do Verdão para a disputa da competição intercontinental, prioridade absoluta no primeiro semestre. Para a zaga, outro pedido prioritário de Abel, o Palmeiras confirmou a contratação de Murilo, na manhã de quarta-feira (12).

O clube contratou no início da temporada para a posição Rafael Navarro, que veio de graça após o fim de seu contrato com o Botafogo.TABELA

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