Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Além do Palmeiras, Abel luta para acabar com jejum de Mundial dos técnicos portugueses
futebol

Além do Palmeiras, Abel luta para acabar com jejum de Mundial dos técnicos portugueses

Comandante pode ser primeiro luso a conquistar uma competição de nível mundial...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 07:00
Além de um troféu inédito para o Palmeiras, Abel Ferreira pode quebrar um paradigma particular caso vença o Chelsea às 13h30 (de Brasília) deste sábado (12), na final do Mundial de Clubes.Caso vença o clube inglês, Abel se tornará o primeiro português a conquistar um título mundial como treinador na história.
Apesar de estarem altamente conceituados no atual cenário futebolístico, os comandantes lusos nunca atingiram tal feito.
Se contar a época em que o Mundial de Clubes era disputado somente com um duelo entre os vencedores de América do Sul e Europa, nas duas vezes em que foi campeão o Porto, único time português a alcançar a glória, tinha técnicos estrangeiros.
Em 1987, no duelo em que superou o uruguaio Peñarol, conhecido pelas péssimas condições climáticas, com muita neve, o comandante portista no Japão era o croata Tomislav Ivić.
Já em 2004, José Mourinho até estava no banco dos Dragões na conquista da Liga dos Campeões, mas saiu após o feito para assumir justamente o Chelsea. No seu lugar assumiu o espanhol Victor Fernandez, campeão sobre os colombianos do Once Caldas na última edição da competição disputada no formato. de jogo único entre os dois continentes mais bem-sucedidos no futebol mundial.
Mourinho abriria mão de disputar o Mundial de Clubes de novo em 2010. Na ocasião, foi bicampeão da Champions pela Inter de Milão, mas saiu após o título para assumir o Real Madrid.
Outro clube português que ganhou a principal competição de clubes do Velho Continente, o Benfica perdeu as duas decisões de Mundial que fez, em 1961 e 1962, ante Peñarol e Santos, respectivamente. Mas não faria diferença, afinal nas duas disputa estava no banco de reservas o húngaro Béla Guttmann, que teve passagem pelo São Paulo nos anos 1950.
O único português teve de fato uma chance como a de Abel agora foi justamente Jorge de Jesus, que perdeu a decisão de 2019 com o Flamengo para o Liverpool.
Crédito: HistóriadeAbelvaialémdoVerdãoepodecolocá-lonahistóriadofuteboldeseupaís(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados