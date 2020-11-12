Além de sair atrás na Copa do Brasil, Abel Braga sentiu gosto inédito no Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

É bem verdade que as prioridades na cabeça do técnico Abel Braga certamente são outras no momento pensando em sustentar a liderança no Brasileirão e reverter o quadro adverso imposto na Copa do Brasil pelo América-MG na última quarta-feira.

Todavia, fato é que o revés por 1 a 0 no Beira-Rio serviu também como um fato histórico pensando nos outros seis pontapés iniciais que Abel já tinha dado em passagens anteriores como técnico do Colorado. Isso porque o treinador jamais havia sequer empatado no seu primeiro compromisso comandando a equipe do Beira-Rio, vencendo os confrontos iniciais da sua trajetória disputados em 1988, 1991, 1995, 2006, 2007 e 2014.

A eficiência histórica do treinador quando o Inter joga em casa também é passível de se notar nos números gerais de partidas com o Colorado de mandante: 89 compromissos com 58 triunfos, 17 empates e 14 reveses.