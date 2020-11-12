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Além de sair atrás na Copa do Brasil, Abel Braga sentiu gosto inédito no Internacional

Em todas as outras seis passagens protagonizadas pelo treinador, ele jamais havia perdido em sua partida de estreia dirigindo o Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 15:58

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:58

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
É bem verdade que as prioridades na cabeça do técnico Abel Braga certamente são outras no momento pensando em sustentar a liderança no Brasileirão e reverter o quadro adverso imposto na Copa do Brasil pelo América-MG na última quarta-feira.
Todavia, fato é que o revés por 1 a 0 no Beira-Rio serviu também como um fato histórico pensando nos outros seis pontapés iniciais que Abel já tinha dado em passagens anteriores como técnico do Colorado. Isso porque o treinador jamais havia sequer empatado no seu primeiro compromisso comandando a equipe do Beira-Rio, vencendo os confrontos iniciais da sua trajetória disputados em 1988, 1991, 1995, 2006, 2007 e 2014.
A eficiência histórica do treinador quando o Inter joga em casa também é passível de se notar nos números gerais de partidas com o Colorado de mandante: 89 compromissos com 58 triunfos, 17 empates e 14 reveses.
A próxima oportunidade de Abelão conseguir seu primeiro resultado positivo no retorno ao clube de Porto Alegre será longe de seus domínios visitando o Santos no sábado (14) às 16h30 pelo Brasileirão.

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