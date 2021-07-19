Além de Léo Borges, Inter deve emprestar outro lateral

Crédito: Jogador foi campeão da Copinha pelo clube em 2020 (Ricardo Duarte/Internacional

Além da possibilidade iminente de Léo Borges concretizar em breve seu empréstimo para o Porto, outro lateral do atual elenco de Diego Aguirre deve ser emprestado pelo Inter visando o ganho de experiência, caso de Lucas Mazetti. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta formado na base do Colorado e campeão no ano passado da Copa São Paulo, Lucas fez somente três jogos dentre os profissionais e ocupa, atualmente, o equivalente a terceira opção do lado direito com Saravia e Heitor sendo os nomes com mais possibilidades de serem titulares.

Assim, o jogador de 20 anos de idade está perto de uma cessão por empréstimo ao Vila Nova tentando ganhar mais rodagem em ambiente de muita competição como é o caso da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação sobre a transferência é do portal 'ge'.