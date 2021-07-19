Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Além de Léo Borges, Inter deve emprestar outro lateral

Lucas Mazetti, depois de fazer somente três partidas na equipe principal, está próximo de ter concretizada sua cessão ao Vila Nova...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:41
Crédito: Jogador foi campeão da Copinha pelo clube em 2020 (Ricardo Duarte/Internacional
Além da possibilidade iminente de Léo Borges concretizar em breve seu empréstimo para o Porto, outro lateral do atual elenco de Diego Aguirre deve ser emprestado pelo Inter visando o ganho de experiência, caso de Lucas Mazetti. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta formado na base do Colorado e campeão no ano passado da Copa São Paulo, Lucas fez somente três jogos dentre os profissionais e ocupa, atualmente, o equivalente a terceira opção do lado direito com Saravia e Heitor sendo os nomes com mais possibilidades de serem titulares.
Assim, o jogador de 20 anos de idade está perto de uma cessão por empréstimo ao Vila Nova tentando ganhar mais rodagem em ambiente de muita competição como é o caso da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação sobre a transferência é do portal 'ge'.
Diferente do que ocorre em Porto Alegre, a tendência é que Mazetti terá um grau de competição menor na equipe goiana. Isso porque o técnico da equipe, Wagner Bueno, contar apenas com Danilo Belão como nome de origem na posição, algo arriscado dentro do intenso calendário de partidas ainda previsto para o segundo semestre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados