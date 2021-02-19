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futebol

Além de fazer em casa, Palmeiras tem mapeado promessas e trazido garotos pontuais

Verdão deve anunciar em breve mais reforços para as categorias de base. João Coser, da Chapecoense, é um dos nomes que interessam a diretoria
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LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 09:05

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 09:05

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Visando a temporada 2021, o Palmeiras segue ativo no mercado das categorias de base, mirando não apenas formar atletas desde as primeiras categorias, mas também buscar promessas mais velhas de outras equipes, através do elogiado sistema de captação do clube.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras pode decretar jejum maior do São Paulo: veja os clubes do Brasil há mais tempo sem título
Até agora, o verdão já reforçou o plantel sub-20 com as chegadas de João Choco, meia ex-Cruzeiro, João Vitor Fubá, volante ex-Botafogo e o lateral-direito Claudinei Davi, vindo do Grêmio Novorizontino (SP). Além deles, o meio-campo Rivaldo, do Central (PE), está em São Paulo e passará por testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, ao longo d fevereiro e março.No entanto, a diretoria alviverde deve em breve anunciar mais reforços para as categorias de base, segundo o apurado pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.A reportagem também apurou que um dos atletas pretendido pelo clube é o zagueiro João Coser, de 17 anos. João tem passagens pelas seleções de base, e atualmente defende as cores da Chapecoense. No clube catarinense, o jovem participou de treinos com a equipe profissional e defendeu o sub-20 na última temporada.

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