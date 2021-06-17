Além de Bruno Gomes, Léo Jabá foi outro jogador do Vasco que teve carro apedrejado: 'Não dá para aceitar'

Bruno Gomes não esteve sozinho como vítima do crime cometido por um grupo de torcedores do Vasco na noite da última quarta-feira. Além do volante, ao menos o ponta Léo Jabá foi outro a ter sido alvo de um apedrejamento na saída do Estádio de São Januário. O Cruz-Maltino havia perdido para o Avaí por 2 a 0.Bruno Gomes havia se manifestado no Twitter, chegou a apagar, mas foi apoiado pela também revelação vascaína Douglas Luiz, atualmente no Aston Villa (ING). Léo Jabá, por sua vez, publicou no Instagram uma crítica forte à forma do protesto.