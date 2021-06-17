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Além de Bruno Gomes, Léo Jabá foi outro jogador do Vasco que teve carro apedrejado: 'Não dá para aceitar'

Ponta-esquerda do Cruz-Maltino foi outro alvo de um grupo de torcedores após a partida contra o Avaí, na noite da última quinta-feira, e condenou a atitude...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:50

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:50

Crédito: Reprodução
Bruno Gomes não esteve sozinho como vítima do crime cometido por um grupo de torcedores do Vasco na noite da última quarta-feira. Além do volante, ao menos o ponta Léo Jabá foi outro a ter sido alvo de um apedrejamento na saída do Estádio de São Januário. O Cruz-Maltino havia perdido para o Avaí por 2 a 0.Bruno Gomes havia se manifestado no Twitter, chegou a apagar, mas foi apoiado pela também revelação vascaína Douglas Luiz, atualmente no Aston Villa (ING). Léo Jabá, por sua vez, publicou no Instagram uma crítica forte à forma do protesto.
- Protestar e criticar é totalmente aceitável. Somos atletas profissionais e estamos acostumados a julgamentos todos os dias. O que não dá para aceitar são condutas violentas e que colocam a integridade física de trabalhadores em perigo - afirmou, e concluiu:
- Ninguém fica feliz com um momento ruim. Ninguém trabalha para fazer as coisas de forma errada. Você acha que a motivação vem a partir de uma agressão? Lamento, está totalmente equivocado. Se você concorda com esse tipo de atitude, precisa rever seus conceitos! - reforçou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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