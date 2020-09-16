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Além da televisão, SBT irá transmitir a Libertadores no YouTube

Será possível assistir aos jogos pelas plataformas digitais, no YouTube ou no site do SBT, a partir de qualquer região do Brasil...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 21:57
Crédito: Palmeiras na Libertadores 2020 (César Greco/Palmeiras
O SBT vai exibir os jogos da Libertadores em suas plataformas digitais. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL. A Conmebol liberou a transmissão para além da televisão, da mesma forma que permitia que o Globoplay exibisse os jogos ao vivo enquanto os direitos pertenciam à Globo.
​O objetivo da emissora de Silvio Santos é possibilitar que os jogos sejam assistidos de qualquer região do Brasil, pela internet. A medida tem início nesta quarta-feira (16), com Bolívar x Palmeiras e Universidad Católica x Grêmio e vale também para o restante da competição.​Bolívar x Palmeiras no SBT terá narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Ricardo Rocha, com exibição da televisão para grande parte do país. Contudo, Universidad Católica x Grêmio vai ao ar somente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e parte do Paraná. Pelas plataformas digitais (YouTube e o próprio site da emissora), será possível assistir em todo o Brasil.
​Em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores, Bolívar e Palmeiras se enfrentam no Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia), nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília).

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