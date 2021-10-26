Além da liderança: partida contra Goiás vale o alívio por acesso na Série B para o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apenas sete jogos separam o Botafogo do fim da Série B do Brasileirão. O clube de General Severiano entra na reta final da competição como o vice-líder e já na expectativa de conquistar o acesso. Internamente, todos os jogos são tratados como finais. Nesta terça-feira, o Alvinegro encara o Goiás na Serrinha às 21h30.+ Adversário do Botafogo, Goiás teve instabilidade recente e é a melhor defesa da Série B

Se vencer o Esmeraldino, o Botafogo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro de forma momentânea. O Coritiba, atual líder com 57 pontos - dois a mais que o Alvinegro -, entra em campo também nesta terça-feira para enfrentar o CRB às 19h.

Ou seja, o Botafogo pisará no gramado já tendo noção se terá condições de assumir a primeira posição da Série B. Independentemente de como for, o duelo em Goiânia tem uma importância que vai muito além de um possível primeiro lugar na classificação.

O primeiro é que a partida envolve duas equipes no G4. O Goiás é o 4º colocado, com três pontos a menos que o Botafogo. É um duelo de "seis pontos": ao mesmo tempo que o Alvinegro pode vencer, também pode evitar que um adversário direto na briga pelo G4 triunfe.

A missão não promete ser fácil: enquanto o Goiás é o terceiro melhor mandante da Série B e venceu os últimos jogos atuando justamente na Serrinha, o Botafogo é o 7º pior visitante, com apenas três vitórias longe do Rio de Janeiro.