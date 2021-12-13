Aldeia Cup, Recopa Carioca, Superliga... confira a agenda semanal do Fluminense

A temporada do Fluminense já tem data marcada para o encerramento. Nesta segunda, os Moleques de Xerém abriram a semana e enfrentaram o Ceará, pela Aldeia Cup sub-16. Na quarta-feira, a equipe do sub-17 encara o Vasco na disputa da final da Recopa Carioca, encerrando o 2021 do Tricolor. Entre os compromissos do futebol, o vôlei feminino participa de mais duas rodadas da Superliga, contra Barueri e Pinheiros. VEJA A AGENDA DA SEMANA
TERÇA-FEIRA (14/12)Futebol de Base - Sub-16 - Aldeia Cup - 2ª rodada7h30 - Fluminense x PalmeirasCT2 do Retrô F.C. Brasil
Vôlei Feminino - Superliga - 9ª rodada19h - Fluminense x Barueri Volleyball ClubGinásio João Coelho Netto
QUARTA-FEIRA (15/12)Futebol de Base - Sub-17 - Recopa Carioca - Final10h - Vasco x FluminenseEstádio Nivaldo Pereira
SEXTA-FEIRA (17/12)Vôlei Feminino - Superliga - 10ª rodada18h30 - Esporte Clube Pinheiros x FluminenseGinásio Henrique Villaboim