Alavés x Real Madrid: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Real Madrid viaja em sua estreia no Campeonato Espanhol para encarar o Alavés neste sábado, às 17h (horário de Brasília). Após uma temporada decepcionante e sem títulos, a equipe merengue será comandada por Carlo Ancelotti e busca mostrar força nacionalmente.Pré-temporada forte
- Conversamos com os atletas e realizamos uma pré-temporada com muita carga. Estamos recuperando jogadores importantes e trabalhando sobretudo o coletivo para criarmos melhores ocasiões de marcar e o individual para que Vinícius Júnior, Rodrygo e Jovic façam mais gols - disse Ancelotti.
Nas partidas de pré-temporada, o Real Madrid, embora com desfalques, não apresentou um grande futebol e muito menos bons resultados. Em julho, a equipe saiu derrotada em um amistoso contra os Rangers e empatou sem gols contra o Milan.
FICHA TÉCNICA:Alavés x Real Madrid
Data e horário: 14/8/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitória (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALAVÉS (Técnico: Javier Calleja)Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune e Duarte; Pons, Moya, Pina e Rioja; Joselu e Perez
Desfalques: Loum (machucado)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Nacho, Alaba e Gutiérrez; Modric, Casemiro e Valverde; Rodrygo, Jovic e Vinicius Júnior
Desfalques: Marcelo, Toni Kroos, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola e Dani Ceballos (machucados)