Alavés x Real Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Vini Jr deve iniciar a partida no banco de reservas (GABRIEL BOUYS / AFP

Em situações opostas na tabela, Alavés e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Mendizorroza. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Dono da casa, o Alavés se encontra ameaçado pela zona de rebaixamento: é o atual 17º colocado e com apenas um ponto a mais que o Elche, primeiro clube dentro do Z-3. A equipe não vence há quatro rodadas na competição e ainda sofreu uma eliminação marcante na Copa do Rei, com uma derrota por 5 a 0 para o Almería, atualmente na segunda divisão.

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Apesar de estar na vice-liderança da La Liga, a fase do Real Madrid também é conturbada. Os merengues vêm de duas eliminações frustrantes: uma na semifinal da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao e outra na Copa do Rei para o Alcoyano, clube da terceira divisão. Para esta partida, a equipe não terá Zidane à beira do gramado, já que o treinador testou positivo para a Covid-19. Mesmo com uma partida a mais, o Real está a sete pontos do líder Atlético de Madrid e precisa de uma vitória para seguir na briga.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Data e horário: 23/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP)Árbitro: Alejandro José Hernández Onde assistir: ESPN BrasilALAVÉS (Técnico: Abelardo Fernández)acheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Méndez, Battaglia, Pina e Rioja; Pérez e Joselu.

Desfalque: Rodrigo Ely

REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Lucas Vázquez, Militão (Ramos), Varane e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Benzema e Hazard.