futebol

Alaba pode ser anunciado pelo Real Madrid nas próximas horas

Jogador austríaco esteve na capital espanhola na última terça-feira em busca de uma casa para morar. Clube merengue quer oficializar contratação ainda nesta semana...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:58

LanceNet

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
O Real Madrid quer anunciar a contratação de Alaba ainda nesta semana. Segundo a "Gol TV", o austríaco esteve na capital espanhola na última terça-feira visitando casas para morar a partir da próxima temporada. No entanto, o atleta não esteve dentro do clube merengue.Segundo as informações da imprensa local, o camisa 27 deve assinar um contrato por cinco temporadas. Além disso, o lateral esquerdo irá receber cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,9 milhões) por ano, valor igual ao que ganha Sergio Ramos.
> Veja a tabela da Eurocopa
Apesar do anúncio estar próximo, a apresentação do austríaco só deve acontecer após a Eurocopa. O ala, que também atua na zaga e no meio de campo, está de férias antes de servir ao seu país no maior torneio de seleções do Velho Continente.
O clube quer preservar Alaba de possíveis perguntas sobre seu futuro durante a competição. A Áustria deve fazer amistosos no próximo dia dois de junho contra a Inglaterra e em seis de junho contra a Eslováquia antes de estrear na Euro.

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

