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futebol

Al Nasr não aceita condições, e Everton Ribeiro permanece no Flamengo

Após chegar a um acordo com o jogador, clube árabe opta por não desembolsar 10 milhões de euros e desiste da contratação...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 16:34
Crédito: Divulgação/Flamengo
Após longa negociação, Al Nasr e Flamengo não chegaram a um acordo pela transferência de Everton Ribeiro. O clube dos Emirados Árabes Unidos não aceitou as condições impostas pela diretoria rubro-negra e desistiu da contratação do meia. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O DIA".
+ De La Cruz “de graça”: veja 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contratoApós chegar a autorizar a venda do jogador no início do mês, o Flamengo aumentou a pedida nesta quarta-feira para 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), entre pagamento e bonificações. O Al Nasr, que já tinha um acordo com Everton Ribeiro, considerou muito alto o valor pedido pela diretoria rubro-negra para um atleta de 32 anos.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Em Porto Alegre com o restante da delegação do Flamengo, Everton Ribeiro estará em campo nesta quinta-feira para encarar o Grêmio. A partida - atrasada da 23ª rodada do Brasileirão - está marcada para começar às 20h (de Brasília) e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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