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futebol

Al-Hilal estuda oferecer 10 milhões de euros ao Flamengo por Bruno Henrique

Clube saudita foi rival do Rubro-Negro no Mundial de 2019 e tem Cuéllar no elenco. Informações do interesse e valores são de um portal local...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:11
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Não bastasse a fase turbulenta na temporada, a torcida do Flamengo ficou ciente, nesta semana, de uma proposta que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pretende oferecer ao Rubro-Negro por Bruno Henrique na próxima janela de transferência local, ainda neste início de ano. A informação é do portal "Albilad Daily". O portal informa que o Al-Hilal passou a observar o camisa 27 melhor após o "nível maravilhoso" apresentado no confronto direto de sua equipe com o Flamengo pelas semifinais do Mundial de Clubes de 2019, no Qatar. A oferta a ser apresentada seria de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões).
O Flamengo, que já externou em outras oportunidades que não tem o interesse de negociar Bruno Henrique, informa agora que não recebeu proposta do Al-Hilal - onde atua Cuéllar, inclusive - pelo atacante de 30 anos.
Cabe lembrar que o Rubro-Negro já tinha externado que Bruno Henrique não sairia por 10 milhões de euros em outra ocasião, mais precisamente quando o Benfica tentou a sua contratação, em 2020, após indicação de Jorge Jesus.
No Flamengo, a multa rescisória de Bruno Henrique é de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 214 milhões), em contrato válido até dezembro de 2023.

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