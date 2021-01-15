Al-Hilal estuda oferecer 10 milhões de euros ao Flamengo por Bruno Henrique

Não bastasse a fase turbulenta na temporada, a torcida do Flamengo ficou ciente, nesta semana, de uma proposta que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pretende oferecer ao Rubro-Negro por Bruno Henrique na próxima janela de transferência local, ainda neste início de ano. A informação é do portal "Albilad Daily". O portal informa que o Al-Hilal passou a observar o camisa 27 melhor após o "nível maravilhoso" apresentado no confronto direto de sua equipe com o Flamengo pelas semifinais do Mundial de Clubes de 2019, no Qatar. A oferta a ser apresentada seria de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões).