Al Hilal, da Arábia Saudita, apresenta proposta de cerca de R$ 45 milhões por Michael ao Flamengo

O Flamengo pode não contar com Michael para a temporada 2022. Isso porque o clube da Gávea recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo atacante. A informação do interesse dos árabes no camisa foi divulgada primeiramente pelo "Paparazzo Rubro-Negro".> Renovação de Arrascaeta ainda indefinida e reserva disposto a sair do FlaA proposta feita pelo jogador é de 8,25 milhões de dólares, o que dá pouco mais de R$ 45 milhões na cotação atual. A notícia dos valores foi trazida inicialmente pelo "ge", que também informou que o Al-Nassr, também da Arábia Saudita, já manifestou o interesse no atleta, apesar de ainda não ter feito uma oferta.