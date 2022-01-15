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Al Hilal, da Arábia Saudita, apresenta proposta de cerca de R$ 45 milhões por Michael ao Flamengo

Embora seja reserva, Michael foi um dos principais nomes do Flamengo em 2021...
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Publicado em 

14 jan 2022 às 23:18

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 23:18

O Flamengo pode não contar com Michael para a temporada 2022. Isso porque o clube da Gávea recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo atacante. A informação do interesse dos árabes no camisa foi divulgada primeiramente pelo "Paparazzo Rubro-Negro".> Renovação de Arrascaeta ainda indefinida e reserva disposto a sair do FlaA proposta feita pelo jogador é de 8,25 milhões de dólares, o que dá pouco mais de R$ 45 milhões na cotação atual. A notícia dos valores foi trazida inicialmente pelo "ge", que também informou que o Al-Nassr, também da Arábia Saudita, já manifestou o interesse no atleta, apesar de ainda não ter feito uma oferta.
Michael é reserva, mas ganhou espaço em 2021 e fechou a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Para a temporada, o Fla já perdeu Kenedy, que também é um jogador que atua pelos lados do campo, uma vez que ele retornou ao Chelsea.
No ano passado, Michael disputou 62 jogos pelo Flamengo, com 19 gols marcados e dez passes para gol. Assim, 2021 foi a temporada mais artilheira e de mais assistências dadas pelo atacante.
Crédito: MichaelsedestacounoanopassadopeloFlamengoeagoraestácobiçado(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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