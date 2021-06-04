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futebol

Al Duhail se despede oficialmente de Dudu, que volta ao Palmeiras em julho

O time do Qatar agradeceu ao atleta pelo período de um ano em que esteve no elenco e desejou boa sorte para seu futuro
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 20:00

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 20:00

Crédito: Divulgação/Al Duhail SC
Na tarde desta sexta-feira (4), o Al Duhail publicou em seus canais oficiais uma mensagem de despedida ao Dudu, que encerrou sua passagem pelo clube. A diretoria qatari não exerceu a cláusula de compra do jogador alviverde, estipulada previamente no contrato de empréstimo com o Palmeiras.>> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O time árabe agradeceu ao jogador pela dedicação e empenho e também desejou sorte para o restante de sua temporada e carreira. Após o fim de seu contrato com o Al Duhail, em 30 de junho, Dudu voltará ao Palmeiras em 1 julho, mas só poderá atuar em agosto, após a abertura da janela de transferências internacionais. Ele retorna como o grande reforço para o elenco de Abel Ferreira e é aguardado pela torcida com grande expectativa.Confira a nota oficial do Al Duhail
A direção do clube agradece ao ex-jogador profissional Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu), após o término do período de empréstimo do Palmeiras, pelo esforço que fez ao time ao longo de sua estada, e lhe deseja sucesso em sua próxima experiência profissional.

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