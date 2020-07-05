Al Duhail rescinde com Mandzukic e abre espaço para Dudu

Mais um passo foi dado na possível contratação de Dudu, do Palmeiras, por parte do Al Duhail, do Qatar. Neste domingo, o clube informou a rescisão de contrato com o atacante croata Mario Mandzukic, o que abriu espaço para um estrangeiro no elenco.
O regulamento local exige que o time pode ter até quatro jogadores estrangeiros. Com essa saída, uma vaga ficaria em aberto e aumentam as expectativas para a negociação com o camisa 7 alviverde. A rescisão foi de consenso mútuo.
Esse é mais um capítulo na possível transferência de Dudu para o futebol do Qatar. No último sábado à noite, o Al Duhail indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.