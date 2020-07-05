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Al Duhail rescinde com Mandzukic e abre espaço para Dudu

Clube do Qatar está interessado no craque do Palmeiras e prepara uma oferta oficial para o início desta semana, que gira em torno dos R$ 80 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:51

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:51

Crédito: O clube anunciou neste domingo a rescisão com atacante Mario Mandzukic (Divulgação/Al-Duhail
Mais um passo foi dado na possível contratação de Dudu, do Palmeiras, por parte do Al Duhail, do Qatar. Neste domingo, o clube informou a rescisão de contrato com o atacante croata Mario Mandzukic, o que abriu espaço para um estrangeiro no elenco.
O regulamento local exige que o time pode ter até quatro jogadores estrangeiros. Com essa saída, uma vaga ficaria em aberto e aumentam as expectativas para a negociação com o camisa 7 alviverde. A rescisão foi de consenso mútuo.
Esse é mais um capítulo na possível transferência de Dudu para o futebol do Qatar. No último sábado à noite, o Al Duhail indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.

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