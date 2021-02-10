Al Ahly x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA, Al Ahly e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Qatar.

Na partida contra o Tigres, do México, o Verdão perdeu por 1 a 0 e não conseguiu a vaga para a final da competição, assim como o Al Ahly, do Egito, que foi derrotado pelo Bayern de Munique – outro finalista – pelo placar de 2 a 0.ABEL FERREIRA DEVE FAZER MUDANÇAS NA EQUIPE PARA DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10), o técnico do Palmeiras Abel Ferreira confirmou que deve fazer alterações na equipe para o duelo contra o o Al Ahly, do Egito.

O português não citou nomes, mas Alan Empereur, Mayke, Patrick de Paula e Willian, atletas reservas que estão sendo utilizados com frequência, podem ganhar chances no time titular.

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FIFA BANE DOIS JOGADORES DO AL AHLY POR VIOLAÇÃO DE REGRAS DO CORONAVIRUS

Os atacantes Mahmoud Kahraba e Hussein El-Shahat, do Al Ahly, foram banidos pela FIFA para a disputa do terceiro lugar contra o Palmeiras por violarem o protocolo contra o coronavírus.

Os atletas, que foram titulares contra o Bayern, foram flagrados indo à arquibancada do Estádio Ahmed bin Al, estendendo as mãos e cumprimentando o ex-meia Mohamed Aboutrika, ídolo do Al Ahly e da seleção egípcia.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Al Ahly x Palmeiras:

Data: 11 de Fevereiro de 2021Horário: 12h (de Brasília)Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Qatar

Árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)Assistentes: Djibril Camara e El Hadji Samba (Ambos de Senegal)VAR: Drew Fischer (Canadá) e Redouane Jiyed (Marrocos)Transmissão:– SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil, com narração de Jader Rocha, comentários de Lédio Carmona (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho; Nadine Basttos comandando a Central do Apito; André Hernan e Renato Peters nas reportagens.)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Alan Empereur (Luan), Viña; Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Wilian (Gustavo Scarpa), Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley (machucados).

AL AHLY-EGI: El Shenawy; Hany, Benoun, Ayman e Maaloul; El Soulia, Hamdy e Afsha; Mohsen, Bwalya e Taher. Técnico: Pitso Mosimane.